Общество 21 июля 2023, 15:34 Риелтор Перескокова рассказала, что капитальный ремонт квартиры в России в среднем стоит от 3 до 5 млн рублей

Читать 360tv в

В среднем, сделать ремонт в квартире в России сейчас можно за 3-5 миллионов рублей. Об этом изданию Lenta.ru сообщила риелтор, эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.

Она подсчитала, что на квартиру с площадью 100 квадратных метров необходимо примерно 60-100 тысяч рублей на один метр, написал сайт kp.ru.

Реклама

Капитальный ремонт квартиры, по словам Перескоковой, длится от шести месяцев до года, но все зависит от того, когда был построен дом. В жилье от застройщика этот срок сокращается в разы.