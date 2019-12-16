Риелтор оценил идею расселения жителей ветхих домов по ипотеке

«Главный вопрос в том, есть ли у людей деньги на оплату этой ипотеки даже по льготным ставкам. У них в собственности уже есть жилье, поэтому им должны компенсировать не только первый взнос, а большую сумму», — уточнил Барсуков.

Жителей аварийных домов предлагают расселять за счет ипотеки Подробнее

По его мнению, новую меру необходимо распространить и на вторичное жилье. Эксперт отметил, что все системы госдотаций касаются лишь жилья в новостройках.

Риелтор обратил внимание на то, что только малая часть жильцов аварийного дома сможет применить эту инициативу. По его словам, в таких условиях обычно живут незащищенные слои населения.

«Ипотека подразумевает платежи, то есть у граждан должен быть доход, который позволит им эту ипотеку выплачивать. Ведь банк может не дать такому заемщику [денег], потому что у него, допустим, просрочки», — заявил Барсуков. Он отметил, что данную инициативу следует воспринимать, как один из возможных вариантов.

Ранее россиянам, проживающим в аварийных или ветхих домах, предложили переезжать за счет ипотеки. Первый взнос для нее должен оплатить Фонд содействия реформированию ЖКХ. Ставка для кредита не будет превышать 3% годовых.