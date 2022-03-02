Риелтор объяснил, что будет происходить с недвижимостью в России в ближайшее время

На фоне повышения курса валют и увеличения ЦБ ключевой ставки банки пересматривают ставки по существующим кредитам. При этом цены на недвижимость в ближайшее время падать не будут. Такое мнение высказал в эфире «360» специалист по недвижимости, риелтор Олег Бендриков.

«На мой взгляд, сейчас поднимать стоимость недвижимости неоправданно, потому что количество реальных покупателей с каждым часом становится все меньше, потому что банки, которые одобрили ипотеку раньше, они обрезают ипотеку, дают отказ объекту и уводят на пересмотр ставки», — заявил он.

По его словам, если у человека была ставка 10%, то сейчас банки пересматривают на 22%. Естественно, урезают клиенту сумму, которую он хотел взять в кредит. Потому что финансовая нагрузка на человека увеличивается.

«Если хотите продать, нужно не повышать цену, а даже немножко сделать дисконт. Для того чтобы у покупателя было больше возможностей купить, а у продавца — продать», — дал совет эксперт.

Если говорить о вторичном рынке, то люди не рассматривают недвижимость как инвестицию. На первичном рынке объект рассматривают, если он вот-вот сдается. Долгосрочные объекты никто сейчас не рассматривает.

«Сейчас люди разделились на две группы — и больше половины решили переждать, подождать, что будет, и размещать деньги на депозите», — сказал Бендриков.

Пока нельзя сказать, как изменятся цены на недвижимость в ближайшем будущем. Стройматериалы дорожают, поэтому застройщики вряд ли будут снижать цену, они будут пытаться держать стоимость.

«Не думаю, что сразу резко рынок прямо просядет. До конца месяца цены вряд ли упадут», — сказал собеседник «360».

Банки уже пересматривают ставки по существующим кредитам, отметил он.

«Остался „Сбер“, который не пересматривает ставки, если была одобрена до апреля, то „Сбер“ резко всем срезал срок и поставил крайний день — 27 марта», — добавил эксперт.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что льготную ставку по ипотеке менять не будут.