Риелтор объяснил причины подорожания жилья

Он пояснил, что в первую очередь это произошло из-за девальвации рубля. Кроме того, снизились объемы строительства из-за ограничений по коронавирусу. То есть, возник дефицит предложения.

Также Апрелев уточнил, что рост цен на арматуру не мог привести к подорожанию недвижимости. Стоимость арматуры не превышает 7% от общей стоимости квадратного метра.

«То есть рост ее цены не приведет к росту себестоимости более чем на 1-2%», — заключил Апрелев.