Риелтор объяснил, почему в Москве пользуются спросом микроквартиры

Риелтор Анастасия Сорокина объяснила, почему в столице пользуются спросом микроквартиры. Она объяснила, что небольшие пространства могут быть очень функциональными и уютными, передала «Вечерняя Москва».

Недавно в Москве была найдена самая маленькая квартира. Ее площадь составляет около 11 квадратных метров. Это однушка с отдельным входом, которая находится в сталинском доме возле главного здания МГУ. По словам Сорокиной, крошечные жилища являются неплохим вариантом для молодых приезжих.

«Такое крошечное жилье пользуется спросом у приезжих и амбициозных карьеристов. Интерес к ним проявляют и работающие студенты, которые не хотят селиться в общежитии и готовы снимать жилье», — уточнила риелтор.

Она пояснила, что микроквартиры в отличие от жилья со стандартной площадью сдаются на 10-15% дешевле. Некоторые владельцы полноценных однушек прибегают к хитрости — делят их на две «капсулы». Это позволяет получать больше прибыли от сдачи квартиры в аренду.