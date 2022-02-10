Риелтор объяснил пандемийным спросом дефицит недвижимости в РФ

Вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов прокомментировал рост спроса на рынке недвижимости в России. Специалиста процитировало ИА НСН.

По словам Самойлова, на спрос сильно повлияла пандемия.

«Соответственно и на вымывание ликвидного предложения. А эконом сегмент всегда самый ликвидный, потому что на него покупательная способность максимально высокая», — заметил риелтор.

Он также обратил внимание и на крайне высокую волатильность, которая наблюдается на финансовом рынке в стране.

«Конечно, недвижимость не приносит основного инвестиционного дохода все последние годы, но как средство сбережения — это самый надежный инструмент», — добавил Самойлов.