Риелтор объяснил, как дешево увеличить площадь земельного участка

Риелтор агентства недвижимости Sever Group Денис Коденко рассказал ИА Ura.ru, что у владельцев домов есть возможность либо арендовать, либо выкупить по льготной цене соседней земельный участок, если он никому не принадлежит.

«Нужно смотреть по кадастру, если рядом находится участок, который никому не принадлежит, то у вас есть преимущественное право оформить этот участок на более льготных условиях. Это все оформляется через муниципалитет», — обратил внимание Коденко.

Зампред Московской коллегии адвокатов «Арбат» Сергей Шугаев подтвердил, что такое право у собственников есть, но общая площадь земли не должна превышать разрешенный размер.

«По законодательству, если у вас норма 15 соток, то вы имеете право попросить у администрации продать вам вне конкурса по кадастровой стоимости недостающие сотки», — добавил юрист.