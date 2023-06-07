Общество 07 июня 2023, 20:00 Риелтор Никитина: спрос на жилье снизится из-за ужесточения правил выдачи ипотеки

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Центробанк повысил надбавки к коэффициентам риска по ипотеке с 1 июня. Такие меры повлияют на снижение спроса на покупку недвижимости среди россиян, сообщила вице-президент «Гильдии риелторов Москвы» Екатерина Никитина в беседе с РИАМО.

По словам эксперта, повышение минимального первоначального взноса также уведет с рынка часть покупателей. Если раньше люди могли накопить деньги на взнос в течение восьми месяцев, то сейчас для выхода на сделку им понадобится около полутора лет.

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Как сообщил сайт kp.ru, на рынке новостроек и вторичной недвижимости настанет непростой период.