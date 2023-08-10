Общество 10 августа 2023, 17:44 Риелтор Никитина спрогнозировала повышение цен на новостройки в течение одного-двух месяцев

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В ближайшие два месяца цены на новостройки повысятся в пределах 0,5-1%. Таким мнением с изданием РИАМО поделилась вице-президент «Гильдии риелторов Москвы» Екатерина Никитина.

По словам эксперта, ситуация с ценами во многом зависит от курса валют. Если доллар продолжит дорожать, то стоимость неизменно начнет меняться, написал сайт kp.ru.

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Скачок доллара, как отметила Никитина, создаст эффект удорожания себестоимости строительства, что приведет к росту стоимости квадратного метра на выходе жилья.