Общество 15 февраля 2024, 19:22 Риелтор Никитина призвала проверять стены и пол с помощью уровня при приемке квартиры

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Когда человек принимает квартиру в новостройке, нужно сразу проверить все возможные недочеты строителей. Об этом РИАМО рассказала руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН» Екатерина Никитина.

Она посоветовала проверить с уровнем стены и пол, чтобы быть уверенными, что они ровные. Также нужно внимательно осмотреть кафель и углы на предмет сколов.

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Как добавило «АБН24», все недостатки важно отобразить в специальном акте. Только в этом случае можно надеяться, что их своевременно устранят.

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