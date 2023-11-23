Общество 23 ноября 2023, 11:27 Риелтор Никитин: аренда коттеджей в Нижегородской области на Новый год стоит втрое дороже, чем в другие дни

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Для аренды коттеджа на Новый год в Нижегородской области необходимо заплатить втрое дороже, чем в обычный день. Об этом ИА «Время Н» рассказал риелтор Алексей Никитин.

Несмотря на высокие цены, большинство домов, которые сдают посуточно, уже забронированы.

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«Чтобы успеть снять коттедж, стоит озаботиться подбором подходящего варианта в сентябре–октябре. Здесь работает тот же принцип, что и с арендой мест для корпоративов», — сказал специалист.

Чтобы арендовать дом в выходные дни, необходимо заплатить около 10−20 тысяч рублей за сутки.