Риелтор назвала права владельца, которых он лишается при сдаче квартиры

Когда человек сдает в аренду квартиру, то у него остается лишь одно право. Он может распоряжаться своей недвижимостью. Об этом заявила заместитель директора департамента аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимость» Оксана Полякова.

При этом собственник не должен там жить, заселять туда знакомых или родственников, хранить свои вещи. На все это имеет право квартиросъемщик.

«Неприкосновенность частной жизни — в числе основных конституционных прав гражданина. Жилище является элементом частной жизни, и посещение арендодателем сдаваемой квартиры без позволения квартиросъемщика является нарушением», — рассказала агентству «Прайм» эксперт.

Арендодатель должен посещать квартиру по графику, который записан в договоре найма. Незапланированные визиты могут привести к неприятностям. К примеру, если пропадут ценные вещи. Проверять чистоту квартиру также не разрешается. Арендатор имеет право делать уборку по своему расписанию. Также он может переставлять мебель и вещи, убирать лишние или докупать свои. Однако, когда человек будет освобождать квартиру, то должен будет сдать ее в первоначальном виде.

Оградить от спорных ситуаций собственник может себя с помощью подробного письменного договора найма. Полякова отметила, что до 85% соглашений о долгосрочной аренде жилья в столице подтверждаются соответствующим договором.