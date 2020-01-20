Риелтор назвал три минуса московских съемных квартир «для создания семьи»

«Из-за переплаты это не будет пользоваться спросом. Потому что аналитики у нас говорят, что будет повышение стоимости аренды на 10% в этом году», — назвал он первый минус. Эксперт отметил, что сегодня в стране существенно дешевеет ипотека, поэтому платить за фактическое жилье 60 тысяч рублей при рыночной стоимости 30 тысяч никто не будет.

Вторым минусом в таком виде сдачи жилья эксперт назвал защиту женщин. Он пояснил, что в Москве сегодня достаточно большое количество приезжих мужчин, которых нужно проверять.

«Человек может заехать, сказать, что он там с искренними намерениями. В лучшем случае он может обобрать и свалить благополучно. А в худшем там до всего может дойти. Никогда не знаешь, что у человека на уме», — пояснил он и отметил, что в случае такой аренды жилья сначала нужно поселить в квартиру девушку, а уже потом к ней подбирать мужчину.

Кроме того, по словам эксперта, не очень понятно, как будут контролироваться отношения двух одиноких людей. Если они съехались и у них ничего не получилось, тогда они должны разъехаться, чтобы это не превратилось в публичный дом.

Олег Бендриков отметил, что сам он объявлений с такими предложениями не видел. При этом он пояснил, что есть действительно сообщения в социальных сетях, когда предлагают подселиться девушке или мужчине. Но и в этом случае тоже есть нюансы.

«Если живут мужики, то заезжает тоже мужчина. То есть женщина туда не поедет. И наоборот, если женщины живут, то мужчины туда едут. Так бывает. Это как женское и мужское купе в поезде», — пояснил он.