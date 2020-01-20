    20 января 2020, 19:10

    Риелтор назвал три минуса московских съемных квартир «для создания семьи»

    Анатолий Минкин, Андрей Фишер

    Московские риелторы нашли новый способ заработка. Как сообщил РБК, они покомнатно сдают квартиры одиноким людям, которые мечтают о создании семьи. Арендаторов подбирают выборочно. При этом ставка аренды комнаты сравнима с месячной ценой за съем однокомнатной квартиры. «360» пообщался с риелтором, экспертом по недвижимости Олегом Бендриковым, который оценил новый способ сдачи жилья.
    Риелтор назвал три минуса московских съемных квартир «для создания семьи»

    «Из-за переплаты это не будет пользоваться спросом. Потому что аналитики у нас говорят, что будет повышение стоимости аренды на 10% в этом году», — назвал он первый минус. Эксперт отметил, что сегодня в стране существенно дешевеет ипотека, поэтому платить за фактическое жилье 60 тысяч рублей при рыночной стоимости 30 тысяч никто не будет.

    Вторым минусом в таком виде сдачи жилья эксперт назвал защиту женщин. Он пояснил, что в Москве сегодня достаточно большое количество приезжих мужчин, которых нужно проверять.

    «Человек может заехать, сказать, что он там с искренними намерениями. В лучшем случае он может обобрать и свалить благополучно. А в худшем там до всего может дойти. Никогда не знаешь, что у человека на уме», — пояснил он и отметил, что в случае такой аренды жилья сначала нужно поселить в квартиру девушку, а уже потом к ней подбирать мужчину.

    Кроме того, по словам эксперта, не очень понятно, как будут контролироваться отношения двух одиноких людей. Если они съехались и у них ничего не получилось, тогда они должны разъехаться, чтобы это не превратилось в публичный дом.

    Олег Бендриков отметил, что сам он объявлений с такими предложениями не видел. При этом он пояснил, что есть действительно сообщения в социальных сетях, когда предлагают подселиться девушке или мужчине. Но и в этом случае тоже есть нюансы.

    «Если живут мужики, то заезжает тоже мужчина. То есть женщина туда не поедет. И наоборот, если женщины живут, то мужчины туда едут. Так бывает. Это как женское и мужское купе в поезде», — пояснил он.