Риелтор Лукович заявил, что россияне массово скупают жилье в Дубае для дальнейшей сдачи | 360°

03 ноября 2022, 20:43
Риелтор Лукович заявил, что россияне массово скупают жилье в Дубае для дальнейшей сдачи
Риелтор Лев Лукович считает, что россияне, которые массово приобретают недвижимость в Дубае, хотят в будущем ее сдавать. Об этом сообщило издание Lenta.ru.
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По данным НСН, в сентябре этого года граждане России купили в столице ОАЭ на 93,92% квартир больше, чем в августе. Также огромный прирост был зафиксирован в марте этого года, по сравнению с февралем. Тогда этот показатель составил 85,94%.
Недвижимость
ОАЭ
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