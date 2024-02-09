09 февраля 2024, 16:02
Риелтор Любимова: фактическое наличие кухни в спальне является недостатком студии
Риелтор София Любимова перечислила плюсы и минусы покупки студии. Такой вариант отлично подойдет для пар и одиночек, отметила эксперт в беседе с Newia.ru.
По словам эксперта, преимуществом является обширный балкон, который можно превратить в зону отдыха. Кроме того, клининг в студии обойдется дешевле, чем, например, в однокомнатной квартире.
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К недостаткам специалист отнесла фактическое наличие кухни в спальне, добавил сайт NewsTracker.
Недвижимость
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