Общество 16 июня 2023, 16:14 Риелтор Леонов посоветовал покупать квартиру в новостройке на старте продаж

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Руководитель пермского агентства недвижимости «Лучшие метры» Александр Леонов в разговоре с изданием Ura.ru порекомендовал россиянам, которые присматриваются к приобретению жилья в новостройках, покупать недвижимость на старте продаж.

Таким образом, по его словам, можно получить максимальную выгоду с покупки. Уже через месяц застройщик может поднять цену более, чем на полмиллиона рублей.

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«В середине мая был старт продаж малоквартирного дома бизнес-класса в центре. Мы с клиентом сразу обратились к застройщику, забронировали квартиру и зафиксировали цену на нее. Если бы мы этого не сделали месяц назад, сейчас заплатили бы на 500 тысяч рублей больше», — процитировали «Дни.ру»Леонова.

После повышения цен застройщики запускают активную рекламу о жилых комплексах. Чтобы узнать о выгодных вариантах, нужно заранее обращаться к агенту по недвижимости, добавил эксперт.