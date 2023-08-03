03 августа 2023, 13:31
Риелтор Лебедев: в квартирах многодетных семей должно быть два санузла
Многодетные семьи должны выбирать для жилья квартиры как минимум с двумя санузлами. Об этом рассказал риелтор Владимир Лебедев в беседе с«ФедералПресс».
По словам эксперта, лучше всего, когда в спальне родителей имеется отдельный вход в ванную комнату. Также многодетным семьям необходимо большое помещение для приготовления и приема пищи.
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Кроме того, в идеале у каждого ребенка должна быть своя отдельная комната, добавил риелтор.
Семья
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