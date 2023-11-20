Общество 20 ноября 2023, 14:11 Риелтор Лебедев посоветовал оформить акт с замечаниями при приеме жилья от застройщика

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Директор центра недвижимости «Домос» Владимир Лебедев рассказал, как правильно организовать процесс приемки квартиры от застройщика. Перед оформлением документов важно убедиться, что жилье и коммуникации соответствуют нормам, объяснил эксперт в беседе с «ФедералПресс».

Он посоветовал нанять профессионала со специальным оборудованием для проверки качества розеток, плитки или окон. По результатам составляется акт с замечаниями по технической части.

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По словам риелтора, неустойку можно получить и при нарушении сроков передачи объекта, которое не было указано в дополнительном соглашении.