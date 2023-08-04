Общество 04 августа 2023, 15:29 Риелтор Лебедев порекомендовал при длительном отъезде сдать квартиру в аренду

Читать 360tv в

Директор центра недвижимости «Домос» Владимир Лебедев в разговоре с «ФедералПресс» порекомендовал россиянам во время длительного отъезда сдать квартиру в аренду или передать ее в доверительное управление.

Эксперт заметил, что выбирать в качестве арендатора лучше всего знакомого человека, чтобы иметь хоть какие-то гарантии сохранности жилья.

Реклама

Также можно законсервировать квартиру. Для этого необходимо подписать договор с ЧОПом, передать ключи соседям или родственникам и при возможности поставить видеонаблюдение, добавил Лебедев.