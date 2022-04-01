Риелтор Кобаладзе: требования к арендаторам квартир снизились в Москве

Квартир, доступных для аренды семьям с детьми, стало больше в Москве. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на риелтора Ярослава Кобаладзе.

По данным сайта «Дни.ру», с 20 февраля по 20 марта 2022 года этот показатель вырос на 76%. Также доступных для аренды квартир стало больше на 77% или на 11,7 тысячи.

Всего в Москве в общей сложности 26,9 тысячи вариантов жилья, которое можно снять. Кобаладзе отметил, что упрощение требований связано с ростом конкуренции среди арендодателей.