Общество 18 января 2024, 17:12 Риелтор Киселева спрогнозировала сильное затишье на рынке ипотечного кредитования с апреля

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С апреля 2024 года в России будет очень сильно ощущаться затишье по ипотечному кредитованию в связи с повышением ключевой ставки. Такими прогнозами поделилась руководитель комитета Российской гильдии риелторов по ипотеке Ирина Киселева в беседе с «ФедералПресс».

По словам эксперта, банкам невыгодно выдавать кредиты на льготных условиях. На вторичном рынке жилья первоначальный взнос оставляет около 20%, однако не все банки могут предложить такие условия.

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Ситуация по кредитованию останется на прежнем уровне до конца января, после чего количество заявок может уменьшиться на 30%, отметила Киселева.