Общество 08 апреля 2024, 15:02 Риелтор Камельских: льготная ипотека на вторичном рынке особенно важна для людей с детьми

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Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить предложения о предоставлении льготной ипотеки на вторичном рынке семьям с детьми в регионах, где строительство жилья осуществляется в малом объеме. В беседе с «ФедералПресс» ситуацию прокомментировал представитель агентства недвижимости «Этажи» Иван Камельских.

По его мнению, данная категория граждан особенно сильно нуждается в таких мерах.

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«Если подходящей новостройки со льготной ипотекой нет, людям остается два варианта: вкладываться в новострой и какое-то время жить у родных <…> либо покупать квартиру на вторичном рынке с высокими ставками, если на это есть средства», — пояснил эксперт.

Он назвал справедливым введение данных правил в субъектах, где семьи не имеют возможности улучшить жилищные условия.