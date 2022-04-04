Риелтор Юрий Паршиков: процент по ипотеке может снизиться в ближайшее время

Процентная ставка по ипотеке сейчас повышена, однако в ближайшее время может снизиться, поскольку подобная ситуация уже была в 2014 и 2015 годах. Об этом Runews рассказал риелтор Юрий Паршиков.

В 2014–2015 годах ставка уже поднималась до 20%, примерно через полтора года недвижимость начала падать в цене, а еще через полгода ставка снизилась. Основываясь на прошлом опыте, можно предположить, что так произойдет и на этот раз, считает Паршиков.

«С недвижимостью, если брать в пример 2014-2015 года, ситуация будет повторяться. Я с уверенностью могу сказать, опираясь на собственные аналитические данные, в те времена замечался отток цен. В январе 2015 года, когда кризис устоялся, цена упала на 9,2%, в феврале на 14%, в марте на 21%, к маю цена на недвижимость упала на 47%», — добавил эксперт.