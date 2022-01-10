Риелтор Елена Бартель рассказала о проблемах российского дизайна квартир

Риелтор и дизайнер жилых помещений Елена Бартель в разговоре с NEWS.ru рассказала, почему российские квартиры после ремонта зачастую выглядят еще более «мрачными», чем были до него. По ее словам, у россиян есть проблемы со вкусом на дизайн интерьеров.

«Это касается всего того, что у нас представлено — в магазинах в частности. Если на тех же выставках в Милане, в Кельне тематических по мебели походить, то можно увидеть, насколько там все другое. А у нас представлено то, что пользуется спросом. И это действительно массовый спрос. Еще можно записать в наши пережитки момент с „дорого-богато“, которые должны были бы вроде закончиться с малиновыми пиджаками, но некоторые до сих пор не „накушались“», — считает эксперт.

Она добавила, что заказчики обычно хотят сделать дизайн подешевле и побыстрее, а дизайнерам важнее быстро сдать проект, чем сделать качественную работу. Из-за этого результат часто оказывается удручающим.

«Клиенты покупают проект и начинают сами его реализовывать — покупая дешевые материалы, делая цветовой диссонанс. И вот если с темными цветами не использовать много света — возникает вот эта „пещера“», — сказала Бартель.