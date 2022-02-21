Риелтор Дымова назвала минусы покупки квартиры в «сталинке»

Покупая квартиру в доме из «сталинского» фонда, нужно иметь в виду, что придется потратить большую сумму на ремонт. Об этом РИА «Новости» рассказала эксперт по недвижимости Юлия Дымова.

В таких домах часто требуется замена устаревших коммуникаций.

«Можно заменить трубы в квартире, но это не решит общую проблему. Кроме того, в такой квартире затраты на ремонт будут намного выше затрат в новостройке, так как здесь высокие потолки, увеличенные дверные и оконные проемы», — рассказала эксперт.

При этом стоимость квадратного метра в «сталинках» может оказаться ниже на 25-30%, чем в новостройках, отметило РИА ФАН.