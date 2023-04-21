Общество 21 апреля 2023, 13:04 Риелтор Боровиков призвал оценивать конкуренцию локации при выборе квартиры для инвестиций

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Все больше россиян рассматривают покупку недвижимости как способ эффективного инвестирования. О правилах при выборе квартиры для этих целей рассказал риелтор Павел Боровиков в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, в процессе выбора подходящего варианта очень важно оценить конкуренцию локации. Если на этой территории будут строиться еще несколько десятков домов, то в таком случае продать недвижимость будет крайне сложно.

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Также Боровиков посетовал при покупке квартиры для инвестиций обращать внимание на инфраструктуру и наличие необходимых соцобъектов по близости.