Общество 28 февраля 2024, 17:02 Риелтор Боровиков: платежи по ипотеке не должны превышать 30% ежемесячного дохода

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Покупка квартиры не должна стать обременением, поэтому важно обратить внимание на несколько критериев. Об этом рассказал риелтор Павел Боровиков в беседе с «ФедералПресс».

По его словам, суммарные платежи по кредитам не должны превышать 30% ежемесячного дохода. Например, если зарплата составляет 50 тысяч рублей, то на ипотеку стоит выделить 15 тысяч.

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Кроме того, необходимо обратить внимание на удобство расположения жилья. Идеальным вариантом эксперт назвал недвижимость в центре, где есть доступ ко всем видам услуг.