Общество 31 января 2024, 14:27 Риелтор Богданова посоветовала игнорировать объявления о продаже неоправданно дешевых квартир

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Онлайн-площадки — отличное место для поиска объявлений о продаже недвижимости. Однако пользователи таких сервисов рискуют столкнуться с мошенниками. Как заподозрить обман, рассказала риелтор Евгения Богданова в беседе с сайтом «Петербург Эксперт».

По ее словам, первым признаком является неоправданно низкая цена квартиры. Реальный продавец вряд ли захочет уменьшать стоимость жилплощади в хорошем состоянии, пояснила специалист.

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Она также посоветовала игнорировать предложения объектов эконом-класса с чрезмерно привлекательными фотографиями, добавила Neva.Today.