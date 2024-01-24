Общество 24 января 2024, 15:46 Риелтор Бендриков: высокие цены на однушки объясняются высоким спросом

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Однокомнатные квартиры и студии очень востребованы на рынке недвижимости, именно этим объясняется их высокая стоимость. Об этом сообщил риелтор Олег Бендриков сайту msk1.ru.

По словам эксперта, у людей создается впечатление, что цены растут только на них. Однако это не так: сейчас дорожает абсолютно вся недвижимость, просто на однокомнатных квартирах более ощутимо видно повышение стоимости квадратного метра, сообщил сайт kp.ru.

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«Однокомнатные квартиры уже пользуются спросом у семей как первая квартира, потому что бюджет ограничен, и покупательская способность у людей низкая», — отметил Бендриков.