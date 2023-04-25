Общество 25 апреля 2023, 12:11 Риелтор Барсуков: внедрение НДС на апартаменты приведет к росту цен на жилье

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Предложение правительства внедрить НДС объясняется желанием убрать конкуренцию между востребованными апартаментами и остальной недвижимостью. Но такое решение приведет к росту цен на жилье, сообщил член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, на сегодняшний день апартаменты не попадают под требования для жилых помещений, такая недвижимость стоит дешевле и на ее строительство проще получить разрешение. При введении НДС застройщики будут вынуждены поднять цены, подчеркнул риелтор.

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Он также отметил, что в случае принятия законопроекта апартаменты перейдут в формат дорогого жилья.