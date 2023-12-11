Общество 11 декабря 2023, 17:28 Риелтор Барсуков связал высокий спрос на аренду квартир с ужесточением условий по ипотеке

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Стоимость аренды квартир в крупных городах увеличилась в среднем на 25% за последний год. Высокий спрос на аренду связан с ужесточением условий по ипотеке, сообщил член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков «Национальной службе новостей».

По словам эксперта, высокие ставки по ипотеке заставляют россиян отказываться от покупки собственного жилья. Спрос на аренду в ближайшее время не уменьшится, поэтому никаких предпосылок для снижения цен нет.

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Отмечается, что наиболее всего подорожали арендные однушки в Нижнем Новгороде, Челябинске, Тюмени, Волгограде и Ростове-на-Дону.