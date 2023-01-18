18 января 2023, 11:44
Риелтор Барсуков рассказал, стоит ли покупать недвижимость по доверенности
Риелтор Барсуков: с такого рода вещами лучше не связываться
Риелтор Константин Барсуков в разговоре с изданием «ФедералПресс» объяснил, почему покупка жилья по доверенности — не самая лучшая идея.
В связи с тем, что многие россияне выехали за границу в 2022 году, агентства по недвижимости начали фиксировать взлет числа квартир, продаваемых по доверенности. В отдельных случаях эти документы были сделаны зарубежными нотариусами.
Реклама
«Если за рубежом некий нотариус выдает доверенность, то мы даже не можем узнать, действительно ли это нотариус выдал или это подделка. С такого рода вещами лучше не связываться», — сказал Барсуков.
Реклама
Сделанный в России подобный документ можно проверить на подлинность, добавил он.
Ранее «Коммерсант» сообщил, что в 2022 году 50% сделок купли-продажи квартир были совершены по доверенности.
Недвижимость
Реклама
Реклама