Общество 18 августа 2023, 15:22 Риелтор Барсуков посоветовал инвесторам покупать новостройки по нынешним ипотечным ставкам

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Риелтор Константин Барсуков в беседе с Lenta.ru рассказал, что если у инвестора есть желание приобрести новостройку, то стоит сделать это сейчас по действующим ипотечным ставкам.

«Условно, берешь ипотеку под 8%, а на депозит можно деньги положить под 9% и даже под 10%. Это вопрос выгоды», — процитировал kp.ru риелтора.

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По словам эксперта по недвижимости Олега Бендрикова, повышение ключевой ставки до 12% годовых спровоцирует резкий рост спроса на недвижимость. Причем цены могут существенно вырасти.