Риелтор Барсуков оценил идею льготной ипотеки на вторичное жилье

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков оценил предложение депутатов Госдумы распространить условия льготной ипотеки на вторичное жилье. Об этом сообщил «ФедералПресс».

Эксперт отметил, что, скорее всего, льготу смогут получить не все россияне. Ее могут ввести в рамках семейной ипотеки.

Например, семьям с детьми эта мера может сыграть на руку, поскольку покупать квартиру в новом доме для них не выгодно. Пока что-то где-то строится, необходимо платить за съемное жилье.

В заключение Барсуков отметил, что на рост цен повлияла не льготная ипотека, как об этом заявляет Центробанк, а множество различных факторов.