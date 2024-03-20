Общество 20 марта 2024, 11:52 Риелтор Барсуков назвал ипотеку выгодным решением на длительную перспективу

Читать 360tv в

Ипотека станет более выгодным решением, чем аренда, если рассматривать вопрос на длительную перспективу. Об этом сообщил член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

Он напомнил, что при съеме жилья человек не может полностью распоряжаться помещением, например делать ремонт.

Реклама

«Тебя в любой момент могут <…> выселить, предупредив за месяц», — добавил эксперт.

По его словам, ипотечный кредит действительно обойдется дороже аренды. Однако приобретенный объект станет «активом» гражданина, пояснил Барсуков.