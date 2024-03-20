20 марта 2024, 11:52
Риелтор Барсуков назвал ипотеку выгодным решением на длительную перспективу
Ипотека станет более выгодным решением, чем аренда, если рассматривать вопрос на длительную перспективу. Об этом сообщил член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
Он напомнил, что при съеме жилья человек не может полностью распоряжаться помещением, например делать ремонт.
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«Тебя в любой момент могут <…> выселить, предупредив за месяц», — добавил эксперт.
По его словам, ипотечный кредит действительно обойдется дороже аренды. Однако приобретенный объект станет «активом» гражданина, пояснил Барсуков.
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