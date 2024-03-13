Общество 13 марта 2024, 18:45 Риелтор Баранюк: «вторичка» в столичном регионе может подешеветь до 15% до конца года

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Недвижимость на вторичном рынке в столичном регионе может подешеветь до конца года на 10-15% при условии сохранении нынешнего уровня ключевой ставки. Об этом РИАМО рассказала руководитель отдела продаж компании «ТСН Недвижимость» Дарья Баранюк.

По словам эксперта, сейчас наблюдается сильное снижение спроса. Начинается этап охлаждения рынка вторичного жилья после ажиотажа в конце прошлого года, когда покупатели хотели успеть одобрить ипотеку на старых условиях, сообщил сайт «АБН 24».

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«В текущих условиях, которые с учетом внешних и внутренних факторов сегодня сформировались на рынке жилой недвижимости, наступило самое удачное время для продажи своей квартиры», — отметила Баранюк.