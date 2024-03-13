Общество 13 марта 2024, 14:25 Риелтор Баранюк посоветовала не ждать сильного снижения цен на недвижимость в Москве и Московской области

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Риелтор Дарья Баранюк в беседе с изданием Lenta.ru посоветовала россиянам не ждать сильного снижения цен на недвижимость в Москве и Московской области. По ее словам, стоимость однокомнатных и двухкомнатных квартир снизится в самую последнюю очередь.

Все дело в том, что хорошие однокомнатные и двухкомнатные квартиры пользуются наиболее высоким спросом у покупателей.

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«Если найдете подходящую квартиру по цене, соответствующей рыночной, то лучше не отказываться от покупки», — процитировал kp.ru специалиста.

Первым делом на рынке недвижимости падают в цене квартиры в старых домах, в проблемных локациях, а также большие по площади квартиры.