Общество 30 ноября 2022, 19:35 Риелтор Апрелев заявил, что создание единого реестра риелторов не поможет бороться с недобросовестными специалистами

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Риелтор Константин Апрелев не оценил идею создания единой базы риелторов. Это не поможет избавиться от недобросовестных представителей профессии, сообщила НСН.

Эксперт пояснил, что сейчас для работы риелтором достаточно открыть ИП или стать самозанятым.

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«Любой закон и формирование реестра не может обязать риелтора быть этичным и соблюдать профессиональные стандарты», — подчеркнул он.

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По словам Апрелева, следует ввести обязательный экзамен для подтверждения квалификации специалистов в этой сфере.