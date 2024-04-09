Общество 09 апреля 2024, 12:53 Риелтор Апрелев: высокая ставка по ипотеке вызвала резкий скачок цен на аренду жилья в РФ

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Цены на аренду недвижимости в РФ за год в среднем выросли на 16%. Такое подорожание вызвала высокая ставка по ипотеке, сообщил вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в эфире радио «Комсомольская правда».

По словам эксперта, те люди, которые планировали приобретать жилье, временно отложили покупку и приняли решение остаться в съемной квартире. Спрос на аренду недвижимости еще больше возрастет осенью на фоне миграции студентов и делового сезона.

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Апрелев также отметил, что стоимость соответствующих объектов за прошедший осенне-зимний период выросла почти в два раза.