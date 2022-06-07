Риелтор Апрелев спрогнозировал снижение цен на жилье в России

Вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев заявил, что в России началось снижение цен на жилье и оно продлится до осени 2023 года. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Он пояснил, что это касается всех регионов, в том числе и Москвы. На жилье упадет спрос из-за снижения доходов населения, сокращения рабочих мест и снижения зарплат, соответственно снизятся и цены.

«Снижение началось в мае, и продолжится примерно по проценту в месяц. Итого за эти полтора года оно составит 15-20%, а в каких-то регионах и 30%», — рассказал Апрелев.