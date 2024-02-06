Общество 06 февраля 2024, 15:38 Риелтор Апрелев спрогнозировал снижение цен на квартиры в 2024 году

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В этом году стоит ожидать снижения стоимости недвижимости на первичном и вторичном рынках. Такое мнение выразил почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в эфире радио «Комсомольская правда».

По словам эксперта, обычная льготная ипотека на покупку нового жилья под 8%, скорее всего, пролонгирована не будет. В связи с этим застройщики постараются как можно больше построенных объектов по этой программе продать, сообщило Utro.ru.

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«Но это будет недолгосрочная история. В итоге сократится спрос и на первичном рынке. Хотя половина спроса, который сейчас обеспечивается адресной ипотекой, конечно, сохранится», — отметил Апрелев.