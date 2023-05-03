Общество 03 мая 2023, 18:23 Риелтор Апрелев рассказал о падении спроса на покупку элитного загородного жилья

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В период пандемии люди массово начали вкладывать деньги в покупку загородного элитного жилья, но сейчас эта тенденция пошла на спад. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев.

По его словам, элитное жилье становится менее востребованным сразу по нескольким причинам. Во-первых, рынок пресытился. Во время пандемии сдали много объектов, их цена выросла, рынок провис.

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«Кто-то, сворачивая определенный бизнес, начал отказываться от загородной недвижимости. Четвертая история в качестве предпосылок заключается в том, что сейчас рынок действует более оптимально с точки зрения потребления. Я говорю сейчас о покупателях. Площадь не является предметом элитности», — сказал Константин Апрелев.

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