Риелтор Апрелев: продажи недвижимости в России упадут в три раза

Продажи недвижимости в России упадут не менее чем в три раза даже при снижении ставки льготной ипотеки до 7-9%. Об этом ИА НСН рассказал вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев.

По данным СМИ, в апреле продажи застройщиков в апреле снизились в ряде регионов почти на 99%.

«Меры по увеличению лимита выдачи ипотеки и снижения ставки до 9%, может быть, позволят избежать многократного падения спроса, но как минимум двух-трехкратного снижения объема сделок следует ожидать в большинстве городов России», — сказал Апрелев.

Он пояснил, что дело не только в ставке, но и в снижении дохода россиян, а также в страхе неопределенности, который чувствуют многие: люди просто не решаются покупать квартиру сейчас.