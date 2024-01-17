Общество 17 января 2024, 12:09 Риелтор Апрелев посоветовал не покупать слишком дешевые квартиры

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Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев рассказал, какие квартиры опасно приобретать. Так, должна насторожить слишком низкая стоимость жилплощади, отметил эксперт в беседе с «Москвой 24».

По его словам, в данном случае покупатель рискует лишиться и денег, и недвижимости.

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Кроме того, не стоит обращать внимание на варианты, которые за последние несколько лет постоянно переходили из рук в руки, пояснил специалист. Еще одна причина для беспокойства — невозможность встретиться с собственником жилья.