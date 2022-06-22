Риелтор Апрелев объяснил, почему снизились цены на аренду жилья в Москве

Цены на аренду жилья в Москве снижаются, поскольку стремительно растет предложение. Об этом Общественной службе новостей рассказал риелтор Константин Апрелев.

Количество однокомнатных квартир и комнат на столичном рынке аренды за последние месяцы выросло в два-три раза. Соответственно, цены начали снижаться. В некоторых районах они уже упали на 5-10%.

«На фоне снижения доходов населения и сокращения рабочих мест многие решили уплотниться, съехаться, переехать на дачи и сдать свое жилье. Кто-то сдал квартиры в центре и снял ближе к работе. Кто-то уплотнился и выделил комнату в своей квартире, чтобы ее сдать», — пояснил Апрелев.