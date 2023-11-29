Общество 29 ноября 2023, 19:19 Риелтор Апрелев назвал возможное банкротство застройщика самым большим риском при покупке жилья в новостройках

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Первичный рынок жилья, несмотря на свою низкую цену, несет в себе достаточно много рисков. Самым большим из них может стать возможное банкротство застройщика, сообщил Общественной Службе Новостей вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев.

По словам эксперта, застройщик может просрочить ввод дома в эксплуатацию и затянуть сроки строительства. Некоторые новостройки из-за банкротства компаний в принципе не имеют шансов на завершение, добавил Апрелев.

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Он также отметил, что здание в конечном итоге может быть плохого качества и не соответствовать характеристикам.