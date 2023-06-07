Общество 07 июня 2023, 17:11 Риелтор Апрелев назвал малогабаритное жилье временным явлением, теряющем привлекательность

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Студии с минимальной площадью со временем начинают терять свою привлекательность. О причинах снижения спроса на малогабаритное жилье рассказал вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев Общественной службе новостей.

По словам эксперта, студии будут актуальны только в тех жилых комплексах, в которых хорошо развита инфраструктура. Сейчас россияне стали чаще покупать двух- и трехкомнатные квартиры.

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Как сообщил «Север-пресс», при высоких ипотечных ставках людям будет выгоднее снимать квартиру, чем покупать.