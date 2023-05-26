Общество 26 мая 2023, 13:16 «Ридус»: зарубежные ученые выяснили, что жители домов вблизи зеленых парков реже страдают депрессией

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Лучшей профилактикой появления депрессивных состояний станет проживание в доме, который имеет доступ к отрытым пространствам или окружен зелеными парками. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на исследование зарубежных ученых.

Высоким рискам возникновения депрессии подвержены именно те люди, которые живут в пригородах с малоэтажной застройкой. При этом многоэтажка с зеленой зоной и береговой линией даст жильцам намного больше психологического комфорта.

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Отмечается, что ментальное здоровье людей напрямую зависит от наличия мест для социальных контактов.