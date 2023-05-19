Общество 19 мая 2023, 13:45 «Ридус»: ученые Оксфордского университета доказали, что поцелуи практиковали в Египте более 4,5 тысячи лет назад

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Выражение чувств через поцелуи практиковали в Египте и Месопотамии еще 4500 лет назад. К такому выводу пришли ученые из Оксфордского университета, сообщает «Ридус».

Раньше считалось, что первые поцелуи датировались сроком около 3,5 тысячи лет назад. И пальму первенства в использовании романтического жеста отдавали жителям Индии. Но найденные тексты и гравюры доказали, что в Месопотамии и Египте целоваться начали раньше.

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Антропологи предполагают, что изначально выражать так чувства стали в высших слоях общества, так как хотели добавить свиданиям иные смыслы, кроме продолжения рода. А потом эта привычка распространилась на все население.

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