28 апреля 2023, 12:38
«Ридус»: токсичная атмосфера в коллективе сохраняется даже при удаленном формате работы
Новый удаленный формат работы, который активно внедрился во многие профессиональные сферы во время пандемии, не смог устранить токсичную атмосферу в коллективе. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на исследование американских ученых университета Pepperdine.
В виртуальной среде так же часто распространяются слухи и используются всевозможные манипуляции для продвижения по карьерной лестнице. Большинство опрошенных работников назвали чрезмерную лесть своих коллег наиболее неприятным поведением.
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Отмечается, что женщины чаще увольняются из-за токсичной рабочей обстановки, чем мужчины.
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