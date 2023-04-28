Общество 28 апреля 2023, 12:38 «Ридус»: токсичная атмосфера в коллективе сохраняется даже при удаленном формате работы

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Новый удаленный формат работы, который активно внедрился во многие профессиональные сферы во время пандемии, не смог устранить токсичную атмосферу в коллективе. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на исследование американских ученых университета Pepperdine.

В виртуальной среде так же часто распространяются слухи и используются всевозможные манипуляции для продвижения по карьерной лестнице. Большинство опрошенных работников назвали чрезмерную лесть своих коллег наиболее неприятным поведением.

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Отмечается, что женщины чаще увольняются из-за токсичной рабочей обстановки, чем мужчины.